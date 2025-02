Gelo Conte-ADL scoppia il finimondo | Non si parlano più

Leggi su Sportface.it

Il Napoli sta vivendo un momento delicato, con una crisi di risultati che ha raffreddato gli entusiasmi dei tifosi e messo in evidenza le tensioni interne tra Antonioe Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra non vince da quattro partite, raccogliendo solo tre pareggi e una sconfitta, un bottino magro che di fatto ha lasciato 9 punti per strada e che ha frenato la scalata verso la vetta della classifica. Sul campo il Napoli sembra aver perso brillantezza e solidità, mentre fuori dal rettangolo di gioco il clima resta teso., uomo dal carattere non propriamente tenere, era arrivato in estate con grandi ambizioni ma non ha mai nascosto le sue perplessità sul mercato condotto dalla società. Dopo la sessione invernale, il suo malumore è diventato evidente.La cessione di Kvaratskhelia, venduto a gennaio, ha privato la squadra di un talento fondamentale e i rinforzi arrivati non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato dal georgiano.