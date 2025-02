Romadailynews.it - Gardensia torna nelle piazze italiane il 7, 8 e 9 marzo

compie 20 anni: Il 7, 8 e 9, per la Giornata Internazionale della Donna, AISM celebra 20 anni di impegno per le donne e la ricerca sulla sclerosi multipladi Roma e Provincia due fiori, gardenia e ortensia, simbolo del legame tra donne e sclerosi multipla Chiara Francini, ambasciatrice di AISM, è il volto della campagna Scopri dove su www.aism.it/Si può donare anche con il numero solidale 45512Venti anni di ricerca, sostegno e impegno., la storica iniziativa di sensibilizzazione promossa da AISM,per la Giornata Internazionale della Donna, portando con sé il suo doppio valore simbolico. Due fiori – una gardenia e un’ortensia – per ricordare il legame tra la sclerosi multipla e le donne, colpite dalla malattia il doppio rispetto agli uomini, spesso nel pieno della loro vita, tra i 20 e i 30 anni.