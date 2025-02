Ilrestodelcarlino.it - Galeata, successo del ’Vassallo’ a Dubai

È stata unla trasferta a(Emirati Arabi Uniti) della delegazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Baracca di Forlì, plesso ‘Angelo Vassallo’ di: gli studenti hanno conquistato al Global Electric Challenge –corsa dimostrativa riservata a mezzi elettrici, che si è tenuta sul kartodromo sabato scorso –, il 2° posto per il miglior tempo in qualifica, il 1° posto come team emergente mondiale e il 4° posto assoluto. "Un grande– commenta il sindaco Francesca Pondini –. Grazie ai professori Enrico Peperoni, Gabriele Nuzzolo, Matteo Greppi, Angelo La Fenera e alla dirigente Maura Bernabei ma soprattutto ai ragazzi, veri protagonisti di questa straordinaria sfida internazionale. L’Italia, e in particolare, si sono distinti nel mondo grazie al vostro impegno.