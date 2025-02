Dayitalianews.com - Galatasaray-Fenerbahce, furiosa polemica su Mourinho accusato di razzismo: “Saltavano come scimmie”

rappresentano un binomio inscindibile e lo Special One continua a far esplodere furiose diatribe anche in Turchia, dove allena il. L’allenatore portoghese questa volta èaddirittura didal, che non ha gradito affatto le sue parole nel post partita del derby di Istanbul.La furia delIlè furioso conche, nel post partita, hai componenti della panchina avversaria di “saltare”per chiedere un cartellino giallo nei confronti di un avversario. Inoltre il club ha annunciato che presenterà denuncia all’Uefa e alla Fifa, stigmatizzando le parole di“offensive nei confronti del popolo turco”. Infine ha anche pubblicato una foto sui suoi social network con la scritta “Say no to racism”.