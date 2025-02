Quicomo.it - Gadget abusivi in vendita per Como-Napoli: maxi sequestro tra lo stadio e la città murata

Leggi su Quicomo.it

La polizia locale diha intensificato i controlli per contrastare il commercio abusivo, con un’operazione mirata svolta domenica 23 febbraio in occasione della partita. L’intervento, coordinato dalla questura e in collaborazione con altre forze di polizia, ha portato al