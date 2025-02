Movieplayer.it - Gabry Ponte vuole portare Tutta l’Italia da Sanremo a Eurovision 2025, e può riuscirci grazie a San Marino

Leggi su Movieplayer.it

l'Italia, la canzone ormai cult die jingle dipotrebbe arrivare presto all': ecco perchè. Si è da poco conclusoe sicuramente una delle canzoni che è entrata nella testa delle persone è un brano che non era nemmeno in gara. Ci riferiamo al'Italia di, che presto potrebbe approdare all'. Il noto dj ha riscosso un grandissimo successo con questa canzone che nel giro di pochi giorni è diventata un vero e proprio tormentone. Parte del merito è dovuto alla scelta di Carlo Conti diil pezzo ae renderlo il jingle del programma canoro dell'anno. Oraavrebbe maturato una decisione che non ha .