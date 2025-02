Nuovasocieta.it - Gabry Ponte con Tutta l’Italia a San Marino Song Contest 2025

Leggi su Nuovasocieta.it

Alla notizia che il vincitore di Sanremo Olly non avrebbe partecipato all’Eurovision in molti avevano proposto che fossecon la sua “” a partecipare al concorso internazionale del prossimo maggio. In realtà, come da regolamento, il posto è spettato al secondo nella classifica finale sul palco dell’Ariston: Lucio Corsi con la sua, adorata dal pubblico, “Volevo essere un duro”. Ma nulla vieta di sperare che anchepossa portare la sua hit all’Eurovision. Infatti il musicista italiano è in gara cona San, il cui vincitore sarà tra i partecipanti alla sfida canora in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il Sanandrà in onda l’8 marzo in diretta tv e radio alle 20.