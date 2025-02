Ilfattoquotidiano.it - Gabry Ponte (con la canzone di Sanremo 2025) e le riapparizioni di Luisa Corna e Bianca Atezi: tutti i cantanti in gara per San Marino Song Contest 2025

“Chi non muore si rivede”, recita un vecchio detto. Ed è proprio il caso di dirlo anche per la lista deiina Sanl’8 marzo prossimo, con alla conduzione Flora Canto e Francesco Facchinetti e le incursioni di Cristiano Malgioglio.In palio c’è un posto di diritto per Eurovision, al via dal 13 febbraio a Basilea, in Svizzera. Tra i nomi dei partecipanti inspiccano i ritorni e le apparizioni di(“Il giorno giusto”), Marco Carta (“Solo fantasia”), Silvia Salemi (“Coralli”),Atzei (“Testacoda”), ma anche di Pierdavide Carone con “Mi vuoi sposare?” (possibile vincitore di “Ora o mai più”). Potrebbe essere il cast perfetto de “I Migliori Anni”.Poi la sorpresa. Tra i 20inda sei Paesi europei c’è, che presenterà proprio la sigla del 75esimo Festival“Tutta l’Italia”.