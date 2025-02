Fvg | Piano energetico da 18 miliardi per transizione sostenibile entro il 2030

Quotidiano.net - Fvg: Piano energetico da 1,8 miliardi per transizione sostenibile entro il 2030

Leggi su Quotidiano.net

Investimenti pubblici e privati per 1,8di euroile 13mila nuovi occupati. Sono i dati diffusi dall'assessore alla Difesa dell'ambiente del Fvg, Fabio Scoccimarro, riferiti al nuovoregionale presentato ieri e che, come ha sottolineato lo stesso assessore, "guiderà il Fvg verso laenergetica" grazie a "riduzione dei consumi e produzione di energie da fonti rinnovabili, abbattendo drasticamente l'uso di combustibili fossili". L'obiettivo è "creare una regione indipendente e sicura dal punto di vista". Ilprevede investimenti di risorse pubbliche per 800 milioni di euro e quasi un miliardo di euro di interventi dei privati. "Guardiamo poi al 2045, anticipando così il target europeo fissato al 2050, come momento per raggiungere l'autonomia energetica e una totale decarbonizzazione, come per altro previsto dalla legge regionale FVGreen", ha puntualizzato l'assessore.