Tvplay.it - Futuro Roma, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

In casa, dopo la vittoria di ieri contro il Monza, bisogna segnalare un importante colpo per il suo.Dopo aver battuto giovedì scorso il Porto, staccando così il pass per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, laha vinto anche in campionato. I giallorossi, infatti, hanno travolto ieri allo Stadio Olimpico per 4-0 il Monza guidato da Alessandro Nesta.: si(LaPresse) tvplay.itLa gara, di fatto, non è mai stata in bilico, visto che laè passata in vantaggio al 10? con un bellissimo gol realizzato da Alexis Saelemaekers. I giallorossi hanno poi raddoppiato alla mezz’ora con il colpo di testa di Shomurodov, servito da un assist al bacio ad opera di Matias Soulé. Laha poi dilagato nel corso della seconda frazione di gara con i gol siglati da Angelino e Paredes.