Furti in appartamento, Bologna maglia nera nella classifica nazionale

, 25 febbraio 2025 –per iin. Un’indagine condotta da Confabitare nel 2024 ha evidenziato l’entità del fenomeno e la necessità di azioni concrete per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Secondo i dati raccolti nel periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre, rispetto all'anno precedente,si colloca al vertice dellacon un incremento del 29,2% deiin abitazione, seguita da Firenze +28,3% e Venezia +27,8%. Questi numeri confermano la gravità della situazione e l’urgenza di strategie efficaci per contrastare il fenomeno. Non a caso l’associazione ha firmato un protocollo con la Questura diper rafforzare la prevenzione. Dall’analisi di Confabitare emerge un quadro complesso, in cui “la crisi economica, l’immigrazione irregolare e il disagio sociale alimentano e favoriscono l’espansione della criminalità organizzata”.