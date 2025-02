Thesocialpost.it - “Fuori da lì, subito”. Grande Fratello, il concorrente cacciato così dalla Casa: l’annuncio di Signorini

La puntata delandata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni e sorprese. Sotto la guida di Alfonso, la serata ha visto l'eliminazione di Iago Garcia, l'elezione di un nuovo finalista e scontri molto accesi tra i concorrenti, in particolare tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. La tensione nellaè salita alle stelle durante il confronto diretto tra le due, che ha animato la scena.Le divergenze tra Shaila e Helena non sono certo nuove, ma ieri la situazione è degenerata. Shaila ha accusato Helena di essere una persona manipolatrice, colpevole di alimentare conflitti inutili all'interno del gruppo. Helena ha respinto le accuse, affermando che Shaila ha frainteso completamente le sue intenzioni.