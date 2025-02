Ilfattoquotidiano.it - Fuori Bonera, dentro Oddo: il Milan Futuro cambia allenatore per evitare la retrocessione in Serie D

“La guida tecnica diè affidata a Massimo“. Lunedì era stato sollevato dall’incarico diDaniele(fatale la sconfitta della scorsa domenica con il Pescara), mentre a Mauro Tassotti è stato comunicato che continuerà il suo percorso all’interno del club e dello staff dell’Under 23 rossonera che milita inC. Dopo la rivoluzione in prima squadra, ecco anche quella nel “B”: i rossoneri si affidano aper sperare dilainD.L’ex calciatore rossonero, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del clubese. Dopo 5 anni passati alla Lazio, nel gennaio 2007 è tornato al, vincendo in quella stagione la Champions League. Daha avuto diversi esperienze traA,B eC.