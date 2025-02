Ilgiorno.it - Fumo allo store H&M di piazza Duomo: evacuato il negozio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 24 febbraio 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti nelloH&M diquesta sera poco prima delle 19, allertati dal personale deldi abbigliamento per la presenza diche proveniva dall'area magazzini dei piani interrati. I pompieri hanno ispezionato accuratamente il sito per individuare il punto da cui sarebbe partito l'allarme dalle centraline antincendio. Sul posto sei mezzi del Comando di via Messina. Ilè statoa scopo precauzionale ma non è stato necessariontanare nessuno dai piani sopra il punto vendita. L'area è stata bonificata e dai controlli, ora ultimati, non è emerso nulla di particolarmente grave. Sono ancora in corso le indagini per capire l'origine del