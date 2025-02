Ilfattoquotidiano.it - Fumo a bordo, l’aereo torna indietro e i passeggeri vengono evacuati con gli scivoli di emergenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un volo Delta Air Lines diretto nella Carolina del Sud è stato costretto are ad Atlanta lunedì mattina quando ilha riempito la cabina, appena due giorni dopo che un incidente simile aveva deviato un altro volo Delta a Los Angeles.in questione stava volando con 99e l’equipaggio aintorno alle 8:30 quando il pilota ha fatto ritorno all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Tutti sono staticon glidie non sono stati segnalati feriti, come segnala il New York Post. “Siamo statidal”, ha commentato un passeggero in un video dell’incidente in volo pubblicato da 11Alive News, “Ho registrato tutto il tempo. Ho registrato l’evacuazione, ile tutto il resto”. Le riprese mostrano iche si coprono il naso all’interno dela causa del