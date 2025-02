Dayitalianews.com - Frosinone, investe l’ex fidanzata e fugge: “Non mi sono accorto di nulla”

E’ accaduto a Paliano in provincia di. La ragazza ricoverata in prognosi riservata‘Non midi”. E’ questo che ha dettofidanzato della 19enne ricoverata al San Camillo di Roma, dopo essere stata investita nella serata di domenica, prima delle 23, in via San Francesco a Paliano (). La ragazza è in prognosi riservata e ha riportato la frattura del bacino mentre il giovane è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.Il 22enne, dopo aver saputo che la ragazza era in ospedale, si è presentato in caserma e ha raccontato di aver avuto un litigio con la giovane. Ha poi aggiunto di essere andato via con la sua Golf senza rendersi conto di averla investita. La 19enne è rimasta riversa a terra e qualcuno ha chiamato il 118.