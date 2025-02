Romadailynews.it - Frosinone: furto e maltrattamenti nei confronti della madre, 32enne arrestato di Posta Fibreno

Un uomo di 32 anni diè statodue volte in breve successione: la prima volta per ildelle grondaie in metallo vicino al Castello di Vicalvi e la seconda per ripetutinei.I Carabinieristazione dierano già a conoscenza dei comportamenti violenti dell’uomo nei, e le indagini hanno rivelato un lungo periodo di minacce e abusi perpetrati ai dannidonna.La vittima ha finalmente trovato il coraggio di denunciare la situazione, grazie anche alla consapevolezza che l’aggressività del figlio avrebbe potuto portare a conseguenze ancora più gravi.L’uomo è stato quindie posto in custodia in carcere, mentre la donna ha ricevuto sostegno da parte dei servizi sociali e del Consorzio Aipes per affrontare la situazione e ricevere aiuto psicologico.