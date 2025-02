Lanazione.it - Fronteggiamenti, sentenza storica: cinque condannati per resistenza

Siena, 25 febbraio 2025 –in Piazza, lac’è stata davvero. Il giudice Francesco Cerretelli, dopo un’ora e mezzo di camera di consiglio enecessarie per la discussione del processo, l’ha pronunciata ieri poco prima delle 16 per i 17 contradaioli – 11 del Nicchio e 6 del Valdimontone – accusati a vario titolo di rissa ea pubblico ufficiale.perché era la prima volta che quest’ultimo reato veniva contestato per episodi legati alla Festa, nel caso specifico per il fronteggiamento avvenuto al termine del Palio del 2 luglio vinto da Brio su Rocco Nice nel Drago. Dodici i contradaioli accusati anche didei Servi e i restanti sette dei Pispini. Questo il ’cuore’ della vicenda processuale. Ebbene, il giudice Cerretelli ha assolto tre nicchiaioli condannandone invece quattro (anche per rissa) di cui la metà a 4 mesi e 15 giorni, più il pagamento di 1000 euro di multa e delle spese processuali.