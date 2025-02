Puntomagazine.it - Frode dell’Iva: scatta il sequestro preventivo per due milioni di euro

Gli indagati avrebbero emesso fatture per 10di, avrebbero attuato la “carosello” per evitare di versare l’IVAIn data odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto diemesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica. Destinatari nei del provvedimento tre società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, nonché i rispettivi 5 amministratori di diritto e di fatto, per un valore complessivo di circa 2di.Le misure cautelari in rassegna, eseguite dalla Compagnia Guardia di Finanza di Capua e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, traggono origine da una complessa attività d’indagine, che ha consentito di disvelare ed interrompere un articolato sistema diall’Iva, perpetrato da una società, che, costituita nell’anno 2019, aveva esponenzialmente incrementato il proprio volume d’affari nei due anni successivi, emettendo fatture per oltre 10disenza adempiere ad alcun obbligo fiscale.