Fritti al punto giusto, le ricette di Carnevale marchigiane

Le Fichette sono tra i dolci della tradizione marchigiana che spopolano maggiormente a: rigorosamente fritte, meglio se nello strutto (come voleva la tradizione), queste golose girelle di pasta lievitata vengono condite con scorza di limone e zucchero. Non possiamo concludere il nostro tour delle tradizionali golosità dinelle Marche non parlando delle Ciambelle di patate: una delle preparazioni “Regina” del. Si tratta di dolciconosciuti anche come "zeppole", il loroforte è sicuramente la sofficità, grazie alle patate lesse nell’impasto e all'abbondante spruzzata di zucchero semolato, destinato a inzaccherare le dita e non solo, con buona pace delle buone maniere che, almeno in questa occasione, si possono tranquillamente mettere da parte. Arancini marchigiani INGREDIENTI E DOSI 300 g di farina 1 uovo 25 g di burro 125 g di latte 12 g di lievito di birra compresso 2 arance 1 limone 130 g di zucchero olio di arachide (per friggere).