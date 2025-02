Ilfogliettone.it - Friedrich Merz e la sfida della coalizione nero-rossa: tra riforma del debito e aiuti all’Ucraina

Leggi su Ilfogliettone.it

, futuro cancelliere dell’Unione, sta lavorando per formare unadi governoentro Pasqua, un’alleanza tra CDU-CSU e SPD, rispettivamente primi e terzi alle elezioni del 23 febbraio in Germania, con il 28,5% e il 16,5% dei voti. Questo scenario, riportato da Die Welt online, non rappresenta una novità assoluta, ma nasconde sfide significative, soprattutto in relazione alladel freno al(“Schuldenbremse”) e alla necessità di rafforzare la difesa e gli.Ladel freno alUno dei primi obiettivi disaràre il freno al, una norma costituzionale che limita l’indebitamento pubblico allo 0,35% del PIL. Per modificare questa regola, tuttavia, sarà necessario ottenere l’approvazione di due terzi del Bundestag, il parlamento tedesco.