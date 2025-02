Fregene senza corrente mercoledì 26 febbraio | le vie coinvolte

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 252025 – Il Comune di Fiumicino informa che domani,26, dalle ore 08:30 alle ore 15:30, il gestore E-Distribuzione comunica che verrà interrotto il servizio di energia elettrica nella località di. Le vie interessate, con intervalli dei civici, saranno:Viale Castellammare da 67 a 69, 73, da 56 a 58, da 62 a 64, 58a, 68a, 68b, 70aVia Bonaria 3, 7, 11, 19, 23, da 4 a 8, da 16 a 18, da 22 a 26, 4a, 4bVia Mondello 40Via Follonica 1Via Marina di Sorso 15, 19, da 23 a 25, da 29 a 31, da 37 a 43, 35a, 2, 8, 12, 16, da 22 a 24, da 28 a 30, 14a, 14b, 14c, 14/dVia Agropoli 131, da 139 a 141, 147, da 157 a 159, da 163 a 167, 171, 129a, 131b, 153a, 153b, da 122 a 130, 136Via Fertilia 144, 150,Via Recco 17