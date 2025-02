Oasport.it - Frederic Vasseur: “Hamilton non è lo stesso di prima, ma adesso è il profilo perfetto per la Ferrari”

Leggi su Oasport.it

L’arrivo di Lewised il convincente finale della scorsa stagione (seppur senza lieto fine nella battaglia con McLaren per il titolo costruttori) hanno fatto crescere a dismisura l’entusiasmo dei tifosi dellain vista del Mondiale di Formula Uno 2025, che prenderà il via a metà marzo in Australia dopo le tre giornate di test previste in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.Poco meno di una settimana fa la Scuderia di Maranello ha svelato la SF-25, effettuando anche il primo filming day della stagione a Fiorano. “Questo entusiasmo è un bene, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla pista, sul risultato e sulla prestazione. Anche in passato tutti erano pieni di aspettative, di entusiasmo e passione. Penso sia una delle caratteristiche del team e del Paese. Ma prendo comunque come positivo il fatto che ci sia un’energia positiva“, le parole di(fonte: AutoRacer.