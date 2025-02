Agi.it - "Francis e Guglielmino", il libro di Pellegrino su Clinton e D'Alema

Leggi su Agi.it

AGI - "Secondo me Prodi si rese conto che il Governo da lui presieduto non avrebbe retto alla prova della guerra dei Balcani". Lo pensa Giovanni, ex Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, che ha dato alle stampe (Manni editore) il', un apologo in cui si ripercorre la caduta di Prodi, la nascita del Governo D', l'attivismo di Francesco Cossiga che fu decisivo per la nascita di una nuova maggioranza, le decisioni di Bille la guerra per il Kosovo.scrisse questo 'Apologo di scimmie e umani' nell'agosto 1999. "A rileggerlo e alla luce di quanto in seguito è avvenuto - scrive oggi- sono anch'io sorpreso della mia preveggenza, che a tanti apparirà difficilmente credibile, ma che potrà essere confermata da amici che lessero il racconto, quando avevo appena terminato di scriverlo e che con il passare degli anni abbiano preso atto dell'esattezza delle mie previsioni".