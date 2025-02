Dayitalianews.com - Francia, è stata arrestata la ragazza americana che gettò dalla finestra il figlio appena nato

La polizia francese per la protezione dei minori ha arrestato una giovane donna, sospettata di aver gettatoil neopartorito in un hotel di Parigi, provocandone la morte. Le autorità stanno conducendo le indagini con l’accusa di omicidio di un minore di età inferiore ai 15 anni. Gli investigatori stanno inoltre valutando l’ipotesi della “negazione della gravidanza”, una condizione in cui una donna resta inconsapevole o rifiuta di accettare la propria gestazione fino al momento del parto.Il procuratore di Parigi ha riferito che lunedì mattina un neoè stato gettatodi una stanza situata al secondo piano di un hotel. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, trasportando il piccolo in ospedale, dove però è stato dichiarato morto.