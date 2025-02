Amica.it - Francesco Gabbani: «Perché il mio nuovo album si intitola “Dalla tua parte”»

(askanews) – Un sorriso sincero, un approccio alla vita ironico e positivo,ha portato il suo entusiasmo, ma anche la profondità di pensiero sul palco dell‘Ariston. Del suo quarto Sanremo dice.«Sono molto soddisfatto ancheho riscontrato il modo in cui speravo che andasse questo festival, l’approccio con cui sono andato al festival, cioè di grande serenità, di grande gioia e quindi è stato un bel festival, sono contento. Poi andiamo ovviamente al piazzamento, per me è una novità,per la prima volta non sono entrato nel podio, ho vissuto una nuova esperienza, non questo dico ironicamente.Sono arrivato ottavo quindi ho un “OTT..imo” risultato,è giusto per fare la battuta».Il singolo Viva la vita fa parte del suo sesto lavoro in studio, Dalla tua parte, il titolo dell’non corrisponde al titolo di un brano in tracklist.