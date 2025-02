Dilei.it - Francesca Michielin, la poesia per festeggiare 30 anni: “In mezzo alla gente vera”

È un febbraio denso di emozioni per. La cantante, dopo essere stata una delle protagoniste della 75esima edizione del Festival di Sanremo, festeggia un traguardo importantissimo: i suoi 30.La cantante, nel suo giorni speciale, ha scelto di condividere con i suoi fan una dedica a se stessa con unache si intitola Volo., laperi 30Il 25 febbraio 2025 è un giorno speciale per. La cantante compie infatti 30: un traguardo raggiunto tra grandi soddisfazioni in una carriera di cantante che, dai suoi primi passi all’interno di X Factor, l’ha resa una delle cantanti più seguite degli ultimi.Cantante, musicista, direttrice d’orchestra ma anche conduttrice, come dimostrato negliin cui ha fatto da padrona di casa al talent che l’ha resa celebre,ha scelto diil suo giorno più bello condividendo sulle sue storie Instagram unaintitolata Volo: versi scritti dal poeta ligure Umberto Fiori che raccontano un’umida serata estiva tra tovaglie apparecchiate e formiche alate.