Francesca Michielin festeggia 30 anni | la madre rivela il sacrificio per X Factor

Il 25 febbraio 2024 rappresenta un momento fondamentale per, chei suoi 30. La cantante, recentemente protagonista al Festival di Sanremo con il brano “Fango in Paradiso”, ha scelto di celebrare questo importante traguardo con una serata evento all’Arena di Verona. Durante questa performance, ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, iniziata nel 2011 con la partecipazione a X, il talent show che ha lanciato la sua carriera musicale. Da quel momento,ha calcato il palco di Sanremo per tre volte e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.La determinazione diIn un’intervista con il Corriere della Sera, ladi, Vanna Moro, ha condiviso un aneddoto che evidenzia la serietà e la determinazione della giovane artista.