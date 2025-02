Metropolitanmagazine.it - Francesca Michielin compie trent’anni e festeggia in buona compagnia all’Arena di Verona

Era il 2011 quando andò in onda, durante la quinta edizione di X Factor Italia, andò in onda il provino di una giovanissima ragazza che, nonostante la statura minuta, tirò fuori una gran voce per cantare Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. Quella teenager si chiamava, e oggi. La cantautrice, nata a Bassano del Grappa, è da più di un decennio uno dei volti di punta del panorama musicale italiano. Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, dove ha portato il brano Fango in Paradiso, classificatosi al ventunesimo posto al termine della manifestazione. Perre l’ingresso negli -enta,ha deciso di riunire amici e colleghi per una notte speciale; appuntamento, dunque, il prossimo 4 ottobrediper30 – tutto in una notte.