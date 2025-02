Anteprima24.it - FOTO/ Un nuovo museo con i reperti di Iside, uno straordinario scenario di 3000 anni di storia

Tempo di lettura: 4 minuti“Conservate questo piccolo gioiello. Tutelatelo in una visione di comunità”. Rosanna Romano, direttore generale Politiche Turismo della Regione Campania ha partecipato presso ildel So alprogetto del polo museale curato dalla Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura che ne ha finanziato e coordinato il lavoro.L’evento è stato fatto in sinergia tra la Provincia, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, il Comune di Benevento, la Società partecipata So Europa e la Rete Museale della Provincia per una nuova fase rifondativa dele dei suoi tesori archeologici, artistici e storici.Il, con i 4 milioni di euro concessi dal Ministero e dalla Regione Campania, si caratterizzerà, tra l’altro, per una Sezione Egizia, costituita da tutti idi proprietà oggi della Provincia.