FOTO Come si generano gli incidenti stradali | la simulazione

Tempo di lettura: 3 minutiI Vigili del Fuoco di Avellino oggi 25 febbraio, nell’ambito della settimana sulla sicurezza stradale, hanno preso parte ad una esercitazione interforze, organizzata dalla Società Autostrade per l’Italia (ASPI) – VI tronco di Cassino, che ha vistoscenario la galleria di Scampitella situata al Km. 102,398 dell’autostrada A 16 Napoli – Canosa sulla carreggiata Est in direzione Canosa, servita per la verifica della pianificazione emergenziale.Lo scenario ha visto ladi un incidente stradale all’interno della galleria, generato dalla collisione di n. 3 veicoli, un Bus e due autovetture. Il Bus con a bordo una scolaresca accompagnata da alcuni docenti, a seguito di uno sbandamento si metteva di traverso a metà galleria e veniva tamponato da due vetture sopraggiungevano.