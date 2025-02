Lanazione.it - Forza l’alt e provoca un incidente. Era senza patente, inseguito in città

Un inseguimento mozzafiato lungo le strade che uniscono Prato a Campi e che sembrava non finire. Che ha visto prima la Polizia municipale pratese e a seguire quella campigiana stare appresso a un’utilitaria nera che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Prato sud. Alla guida un uomo di 31 anni,fissa dimora e con il permesso di soggiorno scaduto. Una voltato, ha tentato infatti di seminarli e si è diretto a tutta velocità verso Campi dove intanto si era già attivata la Polizia municipale allertata dai propri colleghi pratesi. Quello che ne è scaturito è stato un vero e proprio inseguimento, fino a quando, alezza della rotatoria fra via dei Confini e via Narciso Parigi, l’uomo ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail ferendosi in maniera lieve.