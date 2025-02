Forza Italia Di Pietro | Uno slancio nuovo per l’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Il 22 febbraio scorso e? stata una giornata speciale pere per la nostra amata Irpinia! Con entusiasmo e determinazione, abbiamo preso parte al Congresso Provinciale, un’occasione straordinaria per rilanciare il nostro impegno sul territorio. Ringrazio con profonda stima il nostro Presidente Angelo D’Agostino, che ha voluto tutti noi parte di questo progetto, riconoscendo l’importanza di una politica fatta di passione, competenza e serieta?.e? il partito della liberta?, delle opportunita?, del lavoro e dell’impresa. Da sempre difendiamo i diritti dei cittadini, promuoviamo la crescita economica e garantiamo un’forte in Europa e nel mondo. Oggi piu? che mai, dobbiamo essere protagonisti del cambiamento!merita di piu?: meno burocrazia, meno tasse, piu? sviluppo, piu? infrastrutture e piu? opportunita? per giovani e imprese.