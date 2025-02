Formula 1 test in Bahrain | cosa sapere la strategia Ferrari e dove vederli in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il Mondiale 2025 di1 è ai blocchi di partenza. Dal 26 al 28 febbraio, i piloti proveranno le nuove monoposto sul circuito di Sakhir, in. Obiettivo? Mettere a punto le vetture con un lavoro su assetti, pneumatici e carburante. Per arrivare pronti al via in Australia, per il primo Gran .