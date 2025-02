Unlimitednews.it - Fontana “Attanasio ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto anniversario dalla scomparsa, lericordano Luca, vittima di un tragico attentato a Goma, nel corso del convegno, alla Camera, “Al servizio dellecon dedizione e coraggio. In ricordo dell’ambasciatore Luca, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo”.“Quella di oggi è un’occasione importante per evidenziare l’impegno civile dell’ambasciatore Luca. Egli haune nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Era un diplomatico apprezzato e stimato per la sua professionalità, competenza e l’alto senso del dovere. E, prima di tutto, era un uomo di valori e di grande umanità – ha detto il presidente della Camera, Lorenzo-.