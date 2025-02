Movieplayer.it - Fondazione trova il suo nuovo showrunner e il lavoro sulla stagione 4 è già iniziato

Apple TV+ ha annunciato l'arrivo di unche si occuperà dello sviluppo della4 della seriehato il suodopo i problemi avuti nel corso della terza, con l'uscita dal progetto di David S. Goyer. La4 della serie tratta dai romanzi di Isaac Asimov sembra infatti stia già venendo sviluppata e a occuparsene sarà Ian Goldberg, già nel team di Fear the Walking Dead. I problemi affrontati dalla produzione della serie La terzadidovrebbe debuttare in streaming su Apple TV+ e gli sceneggiatori sono già alsul successivo gruppo di episodi. Goldberg sarà coinvolto anche come produttore esecutivo della serie oltre che avere l'incarico di .