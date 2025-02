Iodonna.it - FolleMente, il nuovo film corale di Paolo Genovese, ha come protagoniste alcune delle attrici più note ed eleganti del panorama italiano

Dai blazer strutturati ai completi sartoriali, dai tubini aderenti alle maxi gonne. Il cast femminile delpiù chiacchierato del momento,, restituisce un ritratto composito ed eclettico della femminilità e dello stile contemporaneo. Tra silhouette evergreen e tocchi innovativi, ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi.Vittoria PucciniIl segreto per indossare un blazer strutturato e doppiopetto, secondo l’attrice, è abbinarlo ad un dolcevita, ad una minigonna coordinata e a stivali alti in pelle, dalla punta affilata. Il risultato sarà glamour e d’effetto. Leggi anche ›glamour. Da Vittoria Puccini a Claudia Pandolfi, i look più bellidelClaudia PandolfiL’attrice scommette su un ensemble originale e sofisticato.