Fisco chiede 125 milioni di Iva a X

20.56 L'Agenzia delle Entrate, dopo le verifiche della Guardia di Finanza, contesta a Twitter, oggi X, il mancato pagamento di 12,5di euro di Iva dal 2016 al 2022. La presunta Iva non pagata riguarda le iscrizioni gratuite degli utenti sulla piattaforma social in cambio dei propri dati e della loro profilazione. Per gli inquirenti, è una permuta tra beni differenti soggetta al regime Iva e quindi da tassare. Il social è dal 2022 di proprietà di Elon Musk.