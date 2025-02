Lanazione.it - Firenze, torna la Deposizione di Santa Trinita del Beato Angelico al Museo di San Marco

Leggi su Lanazione.it

, 15 febbraio 2025 - Ilaffida a una scena teatrale di rara potenza e intensità la rappresentazione delladel Cristo nella Pala diche, dopo un lungo e complesso lavoro di restauro possibile grazie all’importante sostegno dei mecenati di Friends of Florence e realizzato da Lucia Biondi,in esposizione neldi San, dove potrà essere ammirata dai visitatori che avranno modo di apprezzare i risultati di questo importante intervento conservativo. Questa nuova restituzione conferma la preziosa collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura e la Fondazione Friends of Florence che negli anni ha reso possibile con il suo sostegno, tra gli altri, il nuovo allestimento della Sala del, che custodisce la più ricca collezione al mondo di opere su tavola dell’artista, tra i massimi maestri del primo Rinascimento fiorentino, e di alcuni dei suoi capolavori come la Pala di Bosco ai Frati.