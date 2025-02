Lanazione.it - Firenze, nuovo sgombero all’alba. L’operazione all’ex ippodromo Le Mulina

, 25 febbraio 2025 – Maxi operazione antinella zona dell’exLe, in zona Cascine. Un intervento coordinato di polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza ha portato all’identificazione e all’allontanamento di circa 20 persone che da tempo avevano occupato abusivamente gli edifici dell’exè scattata questa mattina, 25 febbraio, alle prime luci dell’alba. Sul posto anche le unità cinofile. Gli occupanti sono stati identificati e sgomberati. Per loro è scattata anche una denuncia per occupazione abusiva.