Firenze in festa per un Carnevale di solidarietà | arriva il Carnival Lions Circus

, 25 febbraio 2025- Il Distretto108LA Toscana e il Leo Clubannunciano per martedì 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, un appuntamento all’insegna del divertimento e della generosità.Party L’Otel di, in Viale Generale Dalla Chiesa 9, si trasformerà in un grande tendone da circo per dare vita al “Party”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS per sostenere il progetto di crowdfunding “Gocce di speranza”, finalizzato a supportare il laboratorio per la diagnosi precoce della MLD (Leucodistrofia Metacromatica) su tutti i neonati della Toscana. Parte dei fondi raccolti andrà inoltre al service del Leo Club, impegnato nel restauro di un’opera d’arte appartenente all’Educandato Statale Santissima Annunziata Poggio Imperiale.