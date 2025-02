Quotidiano.net - Firenze Fiera, risultati ok: "Vogliamo far crescere gli eventi. Al centro il rapporto con i soci"

di Patrick Colgan Numeri importanti, nuove fiere e progetti per ampliare gli spazi a disposizione.si presenta al 2025 con solidità è ottimismo. Principale polo fieristico toscano, ha caratteristiche peculiari e uniche. Si trova, infatti, in pienovicino alla stazione di Santa Maria Novella e ha a disposizione 100mila metri quadrati di superficie divisi fra la cinquecentesca Fortezza da Basso, il Palazzo dei Congressi con spazi per congressi e auditorium e la moderna struttura polifunzionale del Palazzo degli Affari. Il presidente dal dicembre 2020 è Lorenzo Becattini. Presidente, come vi siete presentati al 2025? "Con numeri di rilievo. Il valore della produzione è cresciuto di tre milioni rispetto ai 20,4 milioni del 2023. L’utile sarà importante. Va messo in rilievo che è salito il valore del settore congressuale.