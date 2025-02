Lanazione.it - Firenze, Carnevale con Lucilla: arriva a teatro l’idolo dei bambini

, 25 febbraio.2025 Un divertente show dipensato per i più piccoli, insieme alla “Fatina del Sole”. Idolo dei, che da anni seguono sul web le sue popolarissime canzoni e coreografie,torna sabato primo marzo (ore 16) alCartiere Carrara, dopo il tutto esaurito dello scorso autunno. Lo spettacolo s’intitola “Italiano”: ripercorrendo i suoi brani più amati,proporrà un viaggio immaginario alla scoperta delle principali maschere della nostra cultura. Con la “Fatina del Sole” ci saranno quindi Arlecchino, Pulcinella, Colombina e tanti altri ospiti. Tutti a bordo dell’astronave di, immersi in una nuova, fantastica, scenografia di specchi, colori e immagini. Sarà anche l’occasione per ascoltare la nuova canzone di“È”.