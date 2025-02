Quotidiano.net - Fibercop approva budget 2025: focus su fibra ftth e investimenti strategici

, la società che ha rilevato la rete di Tim, hato ilrelativo all'esercizioe il suo primo bilancio preliminare pro-forma. Il piano diper l'anno in corso ha l'obiettivo di collegare con la(fiber to the home) oltre 2 milioni di nuove unità immobiliari "rafforzando - spiega una nota - la mission dell'azienda di campione digitale nazionale". Il 2024 si è chiuso con ricavi a perimetro e struttura patrimoniale correnti per 3,9 miliardi di euro e un Ebitdaal di circa 1,9 miliardi, dato che non considera le partite non ricorrenti e one-off. Lo scorso annoha sostenutoper 2,4 miliardi, in linea con tutti gli obiettivi, inclusi quelli relativi al "Piano Italia 1 Giga" del Pnrr, collegando con lacirca 2 milioni di nuove unità immobiliari, in linea con gli obiettivi dell'azienda.