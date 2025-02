Lanazione.it - Festival del libro con 8mila titoli. In apertura Baccalario e Garlando

di Sonia FardelliBIBBIENAPartenza alla grande deldel, con una mostra di 8 miladivisi per tema ed età e con tanti eventi con personaggi famosi. Dopo la serata introduttiva aldelper ragazzi con Vinicio Marchioni con il suo esordio letterario "Tre notti", l’evento culturale promosso dal Comune di Bibbiena ospita due grandi autori del panorama letterario italiano: Pierdomenicoe Luigi. Stasera alle ore 21 al Cifa sarà la volta di Pierdomenicoe dei suoi tantissimi libri. nato nel 1974 ad Acqui Terme in una famiglia che ha sempre incoraggiato la sua passione per lo scrivere, a soli 24 anni vince il suo primo premio letterario con "La strada del guerriero" e nel 2012 il Bancarellino con "Lo spacciatore di fumetti". I suoi romanzi sono tradotti in almeno una ventina di lingue.