Iltempo.it - Ferragni riparte dalla Romania: "Resta un fenomeno". Travolta dalle critiche

Leggi su Iltempo.it

"Rimane undopo 15 sulla scena della moda", scrive l'edizione romena di Elle che dedica l'ultima copertina a Chiara. L'imprenditrice e influencer l'ha postata su Instagram ma ha dovuto limitare i commenti per le tante, al limite dell'insulto, piovutole addosso sulla scia dello scandalo dei pandori.torna a una copertina di moda dopo anni, dunque, nel numero di marzo di Ellefotografata da Nicholas Fols e intervistata da Domnica Margescu. “Chiara è uno dei nomi che ha trasformato la moda nell'ultimo decennio. Il successo non appartiene solo alle grandi case di moda, ma anche a chi disegna e costruisce il proprio marchio, chi sa creare connessioni e avvicinare la moda alle persone - si legge sulla rivista - Farsi vedere non basta più. Ciò che conta è l'impatto reale, i contratti firmati, le collaborazioni che trasformano un brand di nicchia a un successo internazionale.