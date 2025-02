Brindisireport.it - "Fermata cracking scelta pericolosissima, Mimit ed Eni cambino idea"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Non tardano a mancare le reazioni a margine del tavolto svolto in prefettura oggi pomeriggio, martedì 25 febbraio 2025, per discutere sulla chiusura delpresso lo stabilimento Eni Versalis di Brindisi (l'articolo a questo link). Presenti anche le rappresentanze sindacali.