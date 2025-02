Robadadonne.it - Femminismo decoloniale: perché senza non si fa il femminismo

Leggi su Robadadonne.it

La dominazione e la disparità non sussistono solo tra uomo e donna, ma anche tra donna e donna. Basti pensare al cosiddettobianco, confluito in movimenti e lotte per l’emancipazione e la parità di genere scaturiti dalla medesima prospettiva: quello delle donne bianche, appunto.Una risposta e, quindi, una soluzione a questo punto di vista, però, c’è: il. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio, quali sono le sue caratteristiche e quali le sue maggiori esponenti, in Italia e nel mondo. Vi raccomandiamo.intersezionale: dalla parte di lesbiche, trans, disabili, nere Quando parliamo diintersezionale, la mente va subito all'opera di Angela Davis, ma c'è molto da conoscere sull'argomento: ecco cosa c'.