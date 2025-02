Amica.it - Felpe 2025: dalla strada alla passerella, il must-have che va su tutto

Leggi su Amica.it

La moda è in continua evoluzione, ma ci sono capi che riescono a mantenere un ruolo centrale nel guardaroba stagione dopo stagione. La felpa è uno di questi. Nata come indumento sportivo, si è trasformata nel tempo in un vero e proprio statement, capace di adattarsi alle tendenze del momento senza mai perdere il suo DNA casual e confortevole. Per la primavera-estate, la felpa torna protagonista ine nel dailywear con interpretazioni sempre più sofisticate e versatili. I grandi designer la reinventano attraverso tessuti inaspettati, dettagli couture e silhouette che spaziano dall’oversize rilassato al cropped sensuale. Non più solo un capo da indossare nel tempo libero o in palestra, ma un elemento chiave per costruire outfit originali e contemporanei.