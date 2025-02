Fedez contro Fabrizio Corona la telefonata di fuoco dopo lo scoop su Angelica Montini | Sei un pezzo di m***a

Leggi su Open.online

Il Festival di Sanremo didiventa un documentario curato dallo YouTuber Ale Della Giusta dal titolo 7 giorni con: la verità dietro al suo Sanremo. A sipario dell’Ariston chiuso, il rapper e influencer decide a sorpresa di divulgare la sua avventura sulla riviera ligure a puntate. Un racconto avvincente, a tratti doloroso, tra pressioni, responsabilità, gossip e gravi problematiche personali, delle quali Federico Leonardo Lucia – così all’anagrafe – non ha mai nascosto l’entità. Anzi, Battito, il brano con cui è stato in gara, sorprendendo anche i critici musicali più feroci, parla esattamente di questo. Già in questa prima puntata (ne seguiranno altre, ma non è stata svelata la cadenza) sono tante le risposte alle domande dalle qualisi era tirato indietro prima e durante il Festival.